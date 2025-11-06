BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
|Investment-Tipp
|
06.11.2025 12:35:22
BMW-Analyse: Buy-Bewertung von Deutsche Bank AG für BMW-Aktie
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für BMW nach Zahlen mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Buy" belassen. Das dritte Quartal sei solide gewesen, doch "der gewisse Funke" sei dabei nicht übergesprungen, schrieb Tim Rokossa in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Er schätzt BMW dafür, dass jetzt die Investitionen zurückgefahren werden. Dies habe sich im dritten Quartal auch schon gezeigt.
Zwischen Kursziel und Realität: Die BMW-Aktie im Detail am Tag der Analyse
Um 12:19 Uhr ging es für die BMW-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,3 Prozent auf 84,72 EUR. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über Luft nach oben von 6,23 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Bisher wurden heute 246 320 BMW-Aktien gehandelt. Bei der Aktie schlägt seit Anfang des Jahres 2025 ein Plus von 13,2 Prozent zu Buche. Am 12.03.2026 dürfte BMW die Bilanz für Q4 2025 veröffentlichen.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 08:12 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Aktien in diesem Artikel
|BMW AG
|85,98
|2,19%