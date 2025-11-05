BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
|
05.11.2025 07:30:08
BMW Group hält Kurs auf Jahresziele
+++ Vorsteuerergebnis Konzern >8,0 Mrd. € per September EBT-Marge von 8,1% +++ Leichtes Absatzplus weltweit per September – Europa +8,6%, USA +9,5% +++ EBIT-Marge im Segment Automobile mit 5,9% per September und 5,2% im Q3 im Jahres-Zielkorridor +++ BEV-Auslieferungen per September deutlich gewachsen, Anteil am Absatz: 18,0% (Anteil inkl. PHEV: 26,2%) +++ Auftragseingänge für BMW iX3* über Erwartungen +++Weiter zum vollständigen Artikel bei BMW
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.