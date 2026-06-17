SHIFT Aktie
WKN DE: A12D58 / ISIN: JP3355400007
|
17.06.2026 10:11:00
BMW issues a big profit warning it once again blames on China. The automaker is plotting a major strategy shift
BMW was the worst performing major European stock on Wednesday after the luxury-car maker lowered its profit outlook, citing a downturn in China as well as the impact from the Middle East war.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!