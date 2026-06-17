SHIFT Aktie

SHIFT für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A12D58 / ISIN: JP3355400007

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
17.06.2026 10:11:00

BMW issues a big profit warning it once again blames on China. The automaker is plotting a major strategy shift

BMW was the worst performing major European stock on Wednesday after the luxury-car maker lowered its profit outlook, citing a downturn in China as well as the impact from the Middle East war.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu SHIFT Inc.

mehr Nachrichten