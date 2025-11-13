BMW Aktie

BMW für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003

13.11.2025 12:07:00

BMW M5 Touring mit Plug-in-Hybrid im Fahrbericht: Der seltsame Spagat

BMW kombiniert einen 2,5 Tonnen schweren Kombi, der viele Sportwagen hinter sich lassen kann, mit einem Plug-in-Hybridantrieb. Erfolgreich?Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
