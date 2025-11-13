BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
|
13.11.2025 12:07:00
BMW M5 Touring mit Plug-in-Hybrid im Fahrbericht: Der seltsame Spagat
BMW kombiniert einen 2,5 Tonnen schweren Kombi, der viele Sportwagen hinter sich lassen kann, mit einem Plug-in-Hybridantrieb. Erfolgreich?Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu BMW AGmehr Nachrichten
|
13:14
|KORREKTUR: Bund und Bayern fördern Wasserstoff-Projekt von BMW (dpa-AFX)
|
13.11.25
|Freundlicher Handel in Europa: So performt der Euro STOXX 50 am Donnerstagmittag (finanzen.at)
|
12.11.25
|Optimismus in Europa: Börsianer lassen Euro STOXX 50 schlussendlich steigen (finanzen.at)
|
12.11.25
|Gewinne in Europa: So bewegt sich der Euro STOXX 50 am Nachmittag (finanzen.at)
|
12.11.25
|Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 verbucht am Mittwochmittag Gewinne (finanzen.at)
|
12.11.25
|Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsstart fester (finanzen.at)
|
11.11.25
|Gewinne in Europa: Anleger lassen Euro STOXX 50 am Mittag steigen (finanzen.at)
|
11.11.25
|DAX 40-Papier BMW-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BMW von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)