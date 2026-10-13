BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
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13.10.2026 18:57:21
BMW wird in Steyr Elektromotoren herstellen
Der bayerische Autohersteller gibt mehr als 100 Millionen Euro für den Ausbau des oberösterreichischen Werks ausWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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