BMW Aktie
|55,14EUR
|-0,26EUR
|-0,47%
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
BMW Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für BMW von 78 auf 71 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Anlayst Tim Rokossa kommt mit mehr Zuversicht hinsichtlich der Selbsthilfemaßnahmen vom Kapitalmarkttag der Münchner zurück, wie er in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar schrieb. Allerdings leider auch mit weniger Hoffnung auf eine Branchenerholung./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2026 / 08:20 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BMW AG Buy
|
Unternehmen:
BMW AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
71,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
55,26 €
|
Abst. Kursziel*:
28,48%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
55,14 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
28,76%
|
Analyst Name::
Tim Rokossa
|
KGV*:
-
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|Jefferies & Company Inc.
|30.09.26
|BMW Outperform
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|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
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|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|30.09.26
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|29.09.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|28.09.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.09.26
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|17.06.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|07.05.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|15.04.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|13.03.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|19.01.26
|BMW Underweight
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|07:08
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|UBS AG
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|24.09.26
|BMW Neutral
|UBS AG
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|21.09.26
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|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|BMW AG
|55,20
|-0,36%
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|adidas Buy
|Deutsche Bank AG
|11:13
|BAT Buy
|Deutsche Bank AG
|11:12
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|11:09
|Philips Hold
|Deutsche Bank AG
|11:08
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|11:07
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|11:06
|AB InBev Outperform
|Bernstein Research
|11:05
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
|11:04
|Symrise Buy
|Deutsche Bank AG
|11:03
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
|11:00
|FUCHS Buy
|Deutsche Bank AG
|10:59
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|10:59
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|10:53
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:51
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:33
|LPKF Laser & Electronics Buy
|Warburg Research
|10:29
|Aroundtown Buy
|Warburg Research
|10:28
|NORMA Group Buy
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|10:16
|Deutsche Telekom Buy
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|07:32
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|30.09.26
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|30.09.26
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|30.09.26
|DHL Group Hold
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|30.09.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.09.26
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.09.26
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|Barclays Capital
|30.09.26
|Sartorius vz. Overweight
|Barclays Capital
|30.09.26
|Rio Tinto Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.09.26
|Beiersdorf Neutral
|UBS AG
|30.09.26
|Linde Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.09.26
|Philips Market-Perform
|Bernstein Research
|30.09.26
|Akzo Nobel Market-Perform
|Bernstein Research
|30.09.26
|ASOS Equal Weight
|Barclays Capital
|30.09.26
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|30.09.26
|EssilorLuxottica Overweight
|Barclays Capital
|30.09.26
|Hermès Outperform
|Bernstein Research
|30.09.26
|BAT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.09.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|30.09.26
|SpaceX Buy
|UBS AG
|30.09.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.09.26
|Boeing Buy
|UBS AG
|30.09.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets