BMW Aktie
|55,26EUR
|0,36EUR
|0,66%
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
BMW Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BMW mit einem Kursziel von 82 Euro auf "Outperform" belassen. Analyst Stephen Reitman sieht im Kapitalmarkttag der Münchner den "Beginn eines Heilungsprozesses", wie er in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar zum ersten Veranstaltungstag schrieb. BMW strebe bis in die frühen 2030er Jahre eine Margenverbesserung in der Autosparte von den für 2026 avisierten 1 bis 3 Prozent auf dann 8 bis 10 Prozent an. In einem Zwischenschritt solle sie 2028 zwischen 3 und 5 Prozent landen./rob/ag/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2026 / 23:30 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2026 / 04:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BMW AG Outperform
|
Unternehmen:
BMW AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
82,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
55,00 €
|
Abst. Kursziel*:
49,09%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
55,20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
48,55%
|
Analyst Name::
Stephen Reitman
|
KGV*:
-
Nachrichten zu BMW AG
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29.09.26
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29.09.26
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|XETRA-Handel: DAX bewegt sich zum Ende des Freitagshandels im Plus (finanzen.at)
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25.09.26
|Börse Europa: Euro STOXX 50 schließt in der Gewinnzone (finanzen.at)
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Analysen zu BMW AG
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|BMW Outperform
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|29.09.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|28.09.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|BMW Neutral
|UBS AG
|24.09.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:38
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|29.09.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|28.09.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|BMW Neutral
|UBS AG
|24.09.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:38
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|29.09.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|28.09.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.09.26
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|22.09.26
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|17.06.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|07.05.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|15.04.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|13.03.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|19.01.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|24.09.26
|BMW Neutral
|UBS AG
|24.09.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.09.26
|BMW Neutral
|UBS AG
|27.08.26
|BMW Halten
|DZ BANK
|14.08.26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|BMW AG
|55,26
|0,66%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:38
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|08:32
|Assicurazioni Generali Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:30
|Michelin Outperform
|Bernstein Research
|08:29
|London Stock Exchange Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:28
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:21
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:20
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:19
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:19
|SUSS MicroTec Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:18
|STMicroelectronics Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:18
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:07
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|29.09.26
|PUMA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|29.09.26
|SpaceX Buy
|Deutsche Bank AG
|29.09.26
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|29.09.26
|Ferrari Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.26
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.26
|Hermès Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.26
|BASF Kaufen
|DZ BANK
|29.09.26
|Netflix Buy
|Deutsche Bank AG
|29.09.26
|Hermès Equal Weight
|Barclays Capital
|29.09.26
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
|29.09.26
|AB InBev Equal Weight
|Barclays Capital
|29.09.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.26
|RELX Buy
|UBS AG
|29.09.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|29.09.26
|AstraZeneca Outperform
|RBC Capital Markets
|29.09.26
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.09.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.09.26
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|29.09.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.26
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.26
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|29.09.26
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.26
|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.26
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|29.09.26
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.26
|AB InBev Buy
|UBS AG
|29.09.26
|Hennes & Mauritz AB Neutral
|UBS AG
|29.09.26
|Porsche vz. Buy
|UBS AG
|29.09.26
|AB InBev Outperform
|Bernstein Research
|29.09.26
|Ferrari Outperform
|Bernstein Research
|29.09.26
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|29.09.26
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|29.09.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|29.09.26
|Beiersdorf Sell
|Deutsche Bank AG
|29.09.26
|Akzo Nobel Hold
|Deutsche Bank AG
|29.09.26
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG