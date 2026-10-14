BMW Aktie

54,52EUR 0,00EUR 0,00%
BMW für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003

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14.10.2026 16:36:10

BMW Sector Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für BMW vor Zahlen zum dritten Quartal von 60 auf 58 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Die Absatzzahlen des Autobauers belegten einen andauernden Gegenwind auf dem chinesischen Absatzmarkt, schrieb Tom Narayan in einem Ausblick am Mittwoch. Die Profitabilität im Autogeschäft könne von der Beilegung einer Auseinandersetzung mit einem Zulieferer von Bremsen profitieren./bek/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2026 / 08:50 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2026 / 08:50 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BMW AG Sector Perform
Unternehmen:
BMW AG 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
58,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
54,56 € 		Abst. Kursziel*:
6,30%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
54,52 € 		Abst. Kursziel aktuell:
6,38%
Analyst Name::
Tom Narayan 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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16:36 BMW Sector Perform RBC Capital Markets
13:14 BMW Buy Deutsche Bank AG
13.10.26 BMW Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.10.26 BMW Hold Jefferies & Company Inc.
09.10.26 BMW Neutral UBS AG
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Aktien in diesem Artikel

BMW AG 54,50 -0,04% BMW AG

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16:36 BMW Sector Perform RBC Capital Markets
16:35 ASML NV Kaufen DZ BANK
16:04 Sixt Kaufen DZ BANK
14:01 AstraZeneca Hold Deutsche Bank AG
14:00 Schaeffler Hold Deutsche Bank AG
14:00 London Stock Exchange Buy Deutsche Bank AG
13:59 freenet Buy Deutsche Bank AG
13:43 K+S Neutral JP Morgan Chase & Co.
13:41 Fraport Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:40 adidas Outperform RBC Capital Markets
13:39 PNE Buy Warburg Research
13:15 Diageo Hold Deutsche Bank AG
13:15 Iberdrola Buy Deutsche Bank AG
13:14 BMW Buy Deutsche Bank AG
13:14 Porsche vz. Hold Jefferies & Company Inc.
13:14 JPMorgan Chase Halten DZ BANK
13:13 GSK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13:12 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13:12 London Stock Exchange Buy UBS AG
13:11 Heidelberg Materials Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:11 Saint-Gobain Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:10 Linde Outperform Bernstein Research
13:09 KRONES Buy Warburg Research
12:52 Volkswagen Buy Jefferies & Company Inc.
12:36 adidas Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12:36 PUMA Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12:35 Nike Sell Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12:19 ASML NV Buy UBS AG
11:50 KION GROUP Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:09 Diageo Neutral UBS AG
11:04 Akzo Nobel Market-Perform Bernstein Research
11:03 Air Liquide Outperform Bernstein Research
11:03 Symrise Market-Perform Bernstein Research
11:02 BASF Outperform Bernstein Research
09:54 Givaudan Buy Deutsche Bank AG
09:53 EVOTEC Outperform RBC Capital Markets
09:45 BP Buy UBS AG
09:44 Zalando Buy UBS AG
09:43 Rio Tinto Sector Perform RBC Capital Markets
09:13 Iberdrola Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:13 Rio Tinto Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:46 ASML NV Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:33 VINCI Buy Jefferies & Company Inc.
08:28 Rio Tinto Hold Jefferies & Company Inc.
08:21 Givaudan Underperform Bernstein Research
08:21 Iberdrola Hold Jefferies & Company Inc.
08:20 ASML NV Hold Jefferies & Company Inc.
08:02 International Consolidated Airlines Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:02 easyJet Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:01 Ryanair Overweight JP Morgan Chase & Co.
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