BMW Aktie
|54,52EUR
|0,00EUR
|0,00%
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
BMW Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für BMW vor Zahlen zum dritten Quartal von 60 auf 58 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Die Absatzzahlen des Autobauers belegten einen andauernden Gegenwind auf dem chinesischen Absatzmarkt, schrieb Tom Narayan in einem Ausblick am Mittwoch. Die Profitabilität im Autogeschäft könne von der Beilegung einer Auseinandersetzung mit einem Zulieferer von Bremsen profitieren./bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2026 / 08:50 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2026 / 08:50 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BMW AG Sector Perform
|
Unternehmen:
BMW AG
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
58,00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
54,56 €
|
Abst. Kursziel*:
6,30%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
54,52 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
6,38%
|
Analyst Name::
Tom Narayan
|
KGV*:
-
Nachrichten zu BMW AG
|
14:04
|Analyse: Deutsche Bank AG bewertet BMW-Aktie mit Buy in neuer Analyse (finanzen.at)
|
12:27
|STOXX-Handel: Das macht der Euro STOXX 50 am Mittwochmittag (finanzen.at)
|
09:29
|STOXX-Handel: Euro STOXX 50 verbucht zum Start des Mittwochshandels Gewinne (finanzen.at)
|
13.10.26
|Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 schließt in der Verlustzone (finanzen.at)
|
13.10.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: Zum Ende des Dienstagshandels Pluszeichen im LUS-DAX (finanzen.at)
|
13.10.26
|Verluste in Frankfurt: DAX schlussendlich leichter (finanzen.at)
|
13.10.26
|JP Morgan Chase & Co. beurteilt BMW-Aktie mit Overweight (finanzen.at)
|
13.10.26
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 fällt (finanzen.at)
Analysen zu BMW AG
|16:36
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:14
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|13.10.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.26
|BMW Neutral
|UBS AG
|16:36
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:14
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|13.10.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.26
|BMW Neutral
|UBS AG
|13:14
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|13.10.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|30.09.26
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|17.06.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|07.05.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|15.04.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|13.03.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|19.01.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|16:36
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.10.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.26
|BMW Neutral
|UBS AG
|05.10.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.10.26
|BMW Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|BMW AG
|54,50
|-0,04%
Aktuelle Aktienanalysen
|16:36
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16:35
|ASML NV Kaufen
|DZ BANK
|16:04
|Sixt Kaufen
|DZ BANK
|14:01
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|14:00
|Schaeffler Hold
|Deutsche Bank AG
|14:00
|London Stock Exchange Buy
|Deutsche Bank AG
|13:59
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|13:43
|K+S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:41
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:40
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|13:39
|PNE Buy
|Warburg Research
|13:15
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|13:15
|Iberdrola Buy
|Deutsche Bank AG
|13:14
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|13:14
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13:14
|JPMorgan Chase Halten
|DZ BANK
|13:13
|GSK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:12
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:12
|London Stock Exchange Buy
|UBS AG
|13:11
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:11
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:10
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|13:09
|KRONES Buy
|Warburg Research
|12:52
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:36
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:36
|PUMA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:35
|Nike Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:19
|ASML NV Buy
|UBS AG
|11:50
|KION GROUP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:09
|Diageo Neutral
|UBS AG
|11:04
|Akzo Nobel Market-Perform
|Bernstein Research
|11:03
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|11:03
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|11:02
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|09:54
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|09:53
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|09:45
|BP Buy
|UBS AG
|09:44
|Zalando Buy
|UBS AG
|09:43
|Rio Tinto Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:13
|Iberdrola Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:13
|Rio Tinto Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:46
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:33
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:28
|Rio Tinto Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:21
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|08:21
|Iberdrola Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:20
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:02
|International Consolidated Airlines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:02
|easyJet Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.