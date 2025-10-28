BNP Paribas Aktie
WKN: 887771 / ISIN: FR0000131104
|
28.10.2025 07:05:03
BNP Paribas hit by €190mn charge due to fraud case
French lender reports record quarter for investment arm but clients’ hesitancy contrasts with Wall Street deal boomWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu BNP Paribas S.A.mehr Nachrichten
|
09:29
|Minuszeichen in Europa: STOXX 50 zum Start leichter (finanzen.at)
|
09:29
|STOXX-Handel Euro STOXX 50 zum Start mit Abgaben (finanzen.at)
|
29.10.25
|Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich schlussendlich leichter (finanzen.at)
|
29.10.25