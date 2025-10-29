BNP Paribas Aktie
|67,27EUR
|0,23EUR
|0,34%
WKN: 887771 / ISIN: FR0000131104
BNP Paribas Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für BNP Paribas von 94 auf 95 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die am 28. Oktober anstehenden Quartalszahlen der Bank dürften erwartungsgemäß ausfallen, schrieb Joseph Dickerson am Montag in seinem Ausblick. Ein Gerichtsurteil im Zusammenhang mit einer Sammelklage, welches drei Musterklägern Schadensersatz zugesprochen und den Börsenwert von BNP vergangene Woche um 8 Milliarden Euro gemindert habe, könnte aufgehoben werden, betonte er mit Blick auf die angekündigte Berufung der Franzosen./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2025 / 00:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2025 / 00:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BNP Paribas S.A. Buy
|
Unternehmen:
BNP Paribas S.A.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
95,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
69,14 €
|
Abst. Kursziel*:
37,40%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
67,27 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
41,22%
|
Analyst Name::
Joseph Dickerson
|
KGV*:
-
Analysen zu BNP Paribas S.A.mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|BNP Paribas S.A.
|67,18
|0,21%
