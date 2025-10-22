BNP Paribas Aktie
|67,77EUR
|-0,14EUR
|-0,21%
WKN: 887771 / ISIN: FR0000131104
BNP Paribas Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat BNP Paribas auf "Buy" belassen. Nach der unterdurchschnittlichen Kursentwicklung der französischen Bankentitel wegen der heimischen politischen Unsicherheit sollte sich der Fokus mit den Ende Oktober anstehenden Quartalszahlen wieder auf die robusten Fundamentaldaten richten, schrieb Sharath Kumar in seinem am Mittwoch vorliegenden Branchenausblick. Sein Favorit ist Societe Generale, während er neben BNP auch Credit Agricole mit "Buy" bewertet./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / 08:03 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BNP Paribas S.A. Buy
|
Unternehmen:
BNP Paribas S.A.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
67,29 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
67,77 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Sharath Kumar
|
KGV*:
-
Analysen zu BNP Paribas S.A.mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|BNP Paribas S.A.
|67,72
|-0,28%
