BNP Paribas Aktie

67,77EUR -0,14EUR -0,21%
BNP Paribas für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 887771 / ISIN: FR0000131104

22.10.2025 12:40:49

BNP Paribas Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat BNP Paribas auf "Buy" belassen. Nach der unterdurchschnittlichen Kursentwicklung der französischen Bankentitel wegen der heimischen politischen Unsicherheit sollte sich der Fokus mit den Ende Oktober anstehenden Quartalszahlen wieder auf die robusten Fundamentaldaten richten, schrieb Sharath Kumar in seinem am Mittwoch vorliegenden Branchenausblick. Sein Favorit ist Societe Generale, während er neben BNP auch Credit Agricole mit "Buy" bewertet./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / 08:03 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BNP Paribas S.A. Buy
Unternehmen:
BNP Paribas S.A. 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
67,29 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
67,77 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Sharath Kumar 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

12:40 BNP Paribas Buy Deutsche Bank AG
11:07 BNP Paribas Neutral UBS AG
06:37 BNP Paribas Equal Weight Barclays Capital
21.10.25 BNP Paribas Outperform RBC Capital Markets
20.10.25 BNP Paribas Outperform RBC Capital Markets
