Börse Europa: Börsianer lassen STOXX 50 mittags steigen

Am Mittwoch tendiert der STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX 0,32 Prozent höher bei 4 085,41 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,050 Prozent auf 4 074,44 Punkte an der Kurstafel, nach 4 072,42 Punkten am Vortag.

Bei 4 069,48 Einheiten erreichte der STOXX 50 sein Tagestief, während er hingegen mit 4 087,52 Punkten den höchsten Stand markierte.

STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den STOXX 50 bereits um 0,435 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 13.11.2023, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 3 894,04 Punkten gehandelt. Der STOXX 50 stand noch vor drei Monaten, am 13.09.2023, bei 3 946,95 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.12.2022, wies der STOXX 50 einen Stand von 3 804,66 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2023 schlägt ein Plus von 10,85 Prozent zu Buche. Der STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4 089,95 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 658,90 Zählern registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind derzeit BASF (+ 4,39 Prozent auf 47,59 EUR), AstraZeneca (+ 2,29 Prozent auf 104,05 GBP), GSK (+ 1,12 Prozent auf 14,66 GBP), RELX (+ 0,91 Prozent auf 31,88 GBP) und Richemont (+ 0,89 Prozent auf 118,70 CHF). Schwächer notieren im STOXX 50 derweil Deutsche Telekom (-1,38 Prozent auf 22,47 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,94 Prozent auf 62,13 EUR), BAT (-0,61 Prozent auf 22,80 GBP), Bayer (-0,61 Prozent auf 31,15 EUR) und Siemens (-0,46 Prozent auf 163,10 EUR).

Die teuersten STOXX 50-Konzerne

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Glencore-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 2 845 373 Aktien gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie macht im STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 400,275 Mrd. Euro.

STOXX 50-Fundamentaldaten

Im STOXX 50 hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 10,48 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der BAT-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at