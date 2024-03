Börse Europa: Euro STOXX 50 beendet die Dienstagssitzung mit Gewinnen

Heute zeigten sich die Anleger in Europa zuversichtlich.

Der Euro STOXX 50 notierte im STOXX-Handel zum Handelsende um 0,50 Prozent höher bei 5 069,20 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 4,356 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,041 Prozent höher bei 5 046,26 Punkten in den Dienstagshandel, nach 5 044,19 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 5 038,73 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5 072,75 Punkten verzeichnete.

Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 26.02.2024, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 864,29 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der STOXX feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 4 521,47 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 24.03.2023, den Wert von 4 130,62 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2024 ein Plus von 12,33 Prozent zu Buche. 5 072,75 Punkte markierten den Höchststand des Euro STOXX 50 im laufenden Jahr. Das Jahrestief beträgt hingegen 4 380,97 Punkte.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Bayer (+ 1,77 Prozent auf 27,32 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,65 Prozent auf 443,80 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1,57 Prozent auf 121,26 EUR), Infineon (+ 1,54 Prozent auf 31,36 EUR) und UniCredit (+ 1,18 Prozent auf 34,46 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen derweil Stellantis (-1,88 Prozent auf 26,60 EUR), BASF (-0,57 Prozent auf 52,63 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,37 Prozent auf 73,45 EUR), Ferrari (+ 0,02 Prozent auf 405,98 EUR) und adidas (+ 0,17 Prozent auf 204,30 EUR) unter Druck.

Welche Euro STOXX 50-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 6 643 475 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie sticht im Euro STOXX 50 mit einer Marktkapitalisierung von 413,360 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Aktien

Unter den Euro STOXX 50-Aktien hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 3,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 9,68 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

