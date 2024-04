Börse Europa: Euro STOXX 50 fällt am Nachmittag

So bewegt sich der Euro STOXX 50 am fünften Tag der Woche.

Am Freitag notiert der Euro STOXX 50 um 15:42 Uhr via STOXX 1,31 Prozent schwächer bei 5 004,55 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 4,381 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,535 Prozent tiefer bei 5 043,61 Punkten in den Handel, nach 5 070,76 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 5 043,61 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 4 985,67 Punkten verzeichnete.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang ein Minus von 1,81 Prozent. Der Euro STOXX 50 lag vor einem Monat, am 05.03.2024, bei 4 893,07 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.01.2024, wurde der Euro STOXX 50 mit 4 463,51 Punkten gehandelt. Der Euro STOXX 50 wurde vor einem Jahr, am 05.04.2023, mit 4 298,36 Punkten bewertet.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2024 bereits um 10,90 Prozent aufwärts. Bei 5 121,71 Punkten erreichte der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 4 380,97 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Eni (+ 1,23 Prozent auf 15,54 EUR), Deutsche Börse (+ 0,46 Prozent auf 186,85 EUR), Ferrari (+ 0,09 Prozent auf 386,15 EUR), SAP SE (-0,47 Prozent auf 177,18 EUR) und adidas (-0,54 Prozent auf 202,00 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich derweil Bayer (-3,40 Prozent auf 27,59 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-2,93 Prozent auf 424,60 EUR), UniCredit (-2,22 Prozent auf 34,66 EUR), Siemens (-2,04 Prozent auf 172,54 EUR) und Intesa Sanpaolo (-2,01 Prozent auf 3,32 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 4 689 145 Aktien gehandelt. Im Euro STOXX 50 nimmt die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 407,075 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Euro STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat mit 4,11 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 inne. Mit 9,63 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Intesa Sanpaolo-Aktie zu erwarten.

