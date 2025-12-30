Infineon Aktie

Euro STOXX 50 im Fokus 30.12.2025 12:27:01

Gewinne in Europa: Euro STOXX 50-Börsianer greifen am Mittag zu

Am zweiten Tag der Woche zeigen sich die Anleger in Europa zuversichtlich.

Am Dienstag verbucht der Euro STOXX 50 um 12:09 Uhr via STOXX ein Plus in Höhe von 0,39 Prozent auf 5 774,14 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 4,902 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,048 Prozent auf 5 748,97 Punkte an der Kurstafel, nach 5 751,71 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 5 782,19 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 5 746,36 Einheiten.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 28.11.2025, bei 5 668,17 Punkten. Vor drei Monaten, am 30.09.2025, stand der Euro STOXX 50 noch bei 5 529,96 Punkten. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor einem Jahr, am 30.12.2024, den Wert von 4 869,28 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 17,41 Prozent aufwärts. Bei 5 818,07 Punkten verzeichnete der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. 4 540,22 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Euro STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger

Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell UniCredit (+ 2,14 Prozent auf 70,73 EUR), Rheinmetall (+ 2,10 Prozent auf 1 558,00 EUR), Infineon (+ 1,35 Prozent auf 37,24 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 1,25 Prozent auf 5,91 EUR) und Deutsche Bank (+ 1,18 Prozent auf 33,14 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen hingegen Siemens Energy (-0,58 Prozent auf 119,90 EUR), BMW (-0,38 Prozent auf 93,18 EUR), Deutsche Börse (-0,31 Prozent auf 223,50 EUR), Enel (-0,24 Prozent auf 8,79 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,19 Prozent auf 46,57 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 das größte Handelsvolumen aufweisen

Im Euro STOXX 50 weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 579 320 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im Euro STOXX 50 hat die ASML NV-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 348,453 Mrd. Euro den größten Anteil.

KGV und Dividende der Euro STOXX 50-Mitglieder

Die Bayer-Aktie weist mit 7,73 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 auf. Unter den Aktien im Index bietet die Eni-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,54 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

