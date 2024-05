Börse Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsstart auf grünem Terrain

So bewegt sich der Euro STOXX 50 am Donnerstagmorgen.

Um 09:11 Uhr springt der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,41 Prozent auf 5 045,85 Punkte an. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 4,342 Bio. Euro. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,030 Prozent fester bei 5 026,70 Punkten, nach 5 025,17 Punkten am Vortag.

Bei 5 049,52 Einheiten erreichte der Euro STOXX 50 sein Tageshoch, während er hingegen mit 5 026,70 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche fiel der Euro STOXX 50 bereits um 0,292 Prozent zurück. Der Euro STOXX 50 lag noch vor einem Monat, am 23.04.2024, bei 5 008,17 Punkten. Der Euro STOXX 50 lag vor drei Monaten, am 23.02.2024, bei 4 872,57 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.05.2023, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 4 342,38 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 11,81 Prozent nach oben. Bei 5 121,71 Punkten markierte der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 4 380,97 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Euro STOXX 50-Top-Flop-Aktien

Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit Infineon (+ 1,47 Prozent auf 38,27 EUR), Stellantis (+ 1,30 Prozent auf 20,64 EUR), SAP SE (+ 1,03 Prozent auf 181,16 EUR), UniCredit (+ 0,87 Prozent auf 36,27 EUR) und Siemens (+ 0,75 Prozent auf 175,00 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind derweil Deutsche Telekom (-0,59 Prozent auf 21,98 EUR), Enel (-0,54 Prozent auf 6,63 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,23 Prozent auf 39,01 EUR), Allianz (-0,15 Prozent auf 266,20 EUR) und adidas (-0,09 Prozent auf 225,20 EUR).

Blick in den Euro STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im Euro STOXX 50 ist die Infineon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 497 061 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie dominiert den Euro STOXX 50 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 382,212 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Stellantis-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 3,93 zu Buche schlagen. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,42 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at