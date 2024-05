Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 legt zum Start den Rückwärtsgang ein

Das macht der Euro STOXX 50 am Freitagmorgen.

Um 09:12 Uhr gibt der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,86 Prozent auf 4 994,03 Punkte nach. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 4,327 Bio. Euro wert. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,192 Prozent schwächer bei 5 027,94 Punkten, nach 5 037,60 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der Euro STOXX 50 bei 5 027,94 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 4 994,03 Punkten.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang Verluste von 1,32 Prozent. Vor einem Monat, am 24.04.2024, wies der Euro STOXX 50 4 989,88 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.02.2024, notierte der Euro STOXX 50 bei 4 872,57 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.05.2023, betrug der Euro STOXX 50-Kurs 4 263,74 Punkte.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 10,66 Prozent nach oben. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch steht derzeit bei 5 121,71 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 380,97 Punkten erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50

Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,03 Prozent auf 38,63 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0,21 Prozent auf 117,75 EUR), Deutsche Börse (-0,27 Prozent auf 184,20 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,33 Prozent auf 65,49 EUR) und BMW (-0,39 Prozent auf 92,36 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen hingegen Intesa Sanpaolo (-1,77 Prozent auf 3,48 EUR), Infineon (-1,65 Prozent auf 37,44 EUR), SAP SE (-1,36 Prozent auf 178,90 EUR), UniCredit (-1,33 Prozent auf 35,74 EUR) und Allianz (-1,17 Prozent auf 260,90 EUR) unter Druck.

Die teuersten Euro STOXX 50-Konzerne

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 325 844 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 374,151 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Mitglieder auf

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,95 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,46 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

