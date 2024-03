Börse Europa in Rot: STOXX 50 schlussendlich mit Abgaben

Der STOXX 50 wagte sich am Donnerstagabendnicht aus der Reserve.

Schlussendlich ging der STOXX 50 den Donnerstagshandel nahezu unverändert (minus 0,07 Prozent) bei 4 396,58 Punkten aus dem Donnerstagshandel. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,002 Prozent auf 4 399,66 Punkte an der Kurstafel, nach 4 399,73 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 4 387,07 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 4 420,04 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des STOXX 50

Auf Wochensicht stieg der STOXX 50 bereits um 1,08 Prozent. Der STOXX 50 stand vor einem Monat, am 14.02.2024, bei 4 216,49 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.12.2023, lag der STOXX 50-Kurs bei 4 071,85 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 14.03.2023, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 3 825,60 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 gewann der Index bereits um 7,44 Prozent. Das Jahreshoch des STOXX 50 liegt derzeit bei 4 420,04 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 010,21 Punkten markiert.

Tops und Flops aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit BP (+ 1,03 Prozent auf 4,90 GBP), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,62 Prozent auf 42,31 CHF), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,39 Prozent auf 442,20 EUR), Richemont (+ 0,34 Prozent auf 148,20 CHF) und UniCredit (+ 0,26 Prozent auf 32,20 EUR). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind hingegen Roche (-3,57 Prozent auf 232,40 CHF), BASF (-1,58 Prozent auf 48,81 EUR), Enel (-1,42 Prozent auf 6,13 EUR), Rio Tinto (-1,27 Prozent auf 48,42 GBP) und HSBC (-0,92 Prozent auf 5,87 GBP).

STOXX 50-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die Glencore-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via STOXX 26 389 232 Aktien gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 546,914 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Mitglieder im Fokus

Unter den STOXX 50-Aktien verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Santander-Aktie mit 5,82 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die HSBC-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,43 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

