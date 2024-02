Börse Europa in Rot: STOXX 50 verbucht am Nachmittag Abschläge

Der STOXX 50 bewegt sich im STOXX-Handel um 15:42 Uhr um 0,10 Prozent schwächer bei 4 208,68 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,132 Prozent fester bei 4 218,36 Punkten in den Handel, nach 4 212,81 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der STOXX 50 bei 4 191,66 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 4 221,18 Punkten.

STOXX 50-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der STOXX 50 bislang ein Plus von 0,108 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel feiertagsbedingt. Der STOXX 50 wurde am vorherigen Handelstag, dem 29.12.2023, mit 4 093,37 Punkten bewertet. Der STOXX 50 lag noch vor drei Monaten, am 01.11.2023, bei 3 841,37 Punkten. Der STOXX 50 stand vor einem Jahr, am 01.02.2023, bei 3 837,06 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 2,85 Prozent aufwärts. Das STOXX 50-Jahreshoch liegt derzeit bei 4 236,11 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 4 010,21 Punkten.

Das sind die Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,29 Prozent auf 37,53 CHF), Glencore (+ 1,40 Prozent auf 4,26 GBP), BP (+ 1,29 Prozent auf 4,68 GBP), Novartis (+ 1,28 Prozent auf 90,54 CHF) und GSK (+ 0,94 Prozent auf 15,83 GBP). Die Verlierer im STOXX 50 sind hingegen Roche (-4,49 Prozent auf 236,00 CHF), UBS (-2,00 Prozent auf 25,47 CHF), Enel (-1,97 Prozent auf 6,22 EUR), BASF (-1,17 Prozent auf 43,94 EUR) und Zurich Insurance (-0,98 Prozent auf 434,80 CHF).

Diese STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im STOXX 50 weist die BP-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 8 919 662 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie weist im STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 447,685 Mrd. Euro.

STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Blick

In diesem Jahr weist die Bayer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die BAT-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,42 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

