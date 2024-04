Börse Europa: STOXX 50 liegt schlussendlich im Plus

Am dritten Tag der Woche wagten sich die Börsianer in Europa aus der Reserve.

Zum Handelsschluss legte der STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,38 Prozent auf 4 380,21 Punkte zu. Zuvor ging der STOXX 50 0,222 Prozent fester bei 4 373,26 Punkten in den Handel, nach 4 363,56 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte heute sein Tagestief bei 4 343,25 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 4 394,86 Punkten lag.

So bewegt sich der STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den STOXX 50 bereits um 0,256 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 stand am vorherigen Handelstag, dem 08.03.2024, bei 4 362,97 Punkten. Der STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 10.01.2024, den Wert von 4 094,53 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.04.2023, wurde der STOXX 50 mit 3 981,99 Punkten berechnet.

Seit Jahresbeginn 2024 stieg der Index bereits um 7,04 Prozent. Das STOXX 50-Jahreshoch liegt derzeit bei 4 462,29 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 4 010,21 Zähler.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50

Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell HSBC (+ 2,87 Prozent auf 6,63 GBP), Deutsche Telekom (+ 1,76 Prozent auf 22,60 EUR), Reckitt Benckiser (+ 1,53 Prozent auf 43,05 GBP), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,35 Prozent auf 419,20 EUR) und Roche (+ 1,17 Prozent auf 224,40 CHF). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen hingegen UBS (-2,73 Prozent auf 27,07 CHF), National Grid (-1,11 Prozent auf 10,21 GBP), Glencore (-1,06 Prozent auf 4,68 GBP), SAP SE (-0,65 Prozent auf 171,30 EUR) und Enel (-0,44 Prozent auf 5,80 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf

Im STOXX 50 sticht die HSBC-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 33 306 309 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Novo Nordisk-Aktie mit 520,949 Mrd. Euro die dominierende Aktie im STOXX 50.

Dieses KGV weisen die STOXX 50-Titel auf

Die BAT-Aktie weist mit 6,40 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 auf. Die BAT-Aktie gewährt Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,27 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at