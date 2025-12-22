Schwache Performance in Frankfurt: So bewegt sich der DAX am Nachmittag

Am Montag notiert der DAX um 15:42 Uhr via XETRA 0,27 Prozent leichter bei 24 223,99 Punkten. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,090 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 24 291,85 Zählern und damit 0,014 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (24 288,40 Punkte).

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 24 356,11 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 24 223,70 Zählern.

So entwickelt sich der DAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, wurde der DAX mit einer Bewertung von 23 091,87 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 22.09.2025, bewegte sich der DAX bei 23 527,05 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.12.2024, wurde der DAX auf 19 884,75 Punkte taxiert.

Auf Jahressicht 2025 stieg der Index bereits um 20,97 Prozent. Das DAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 24 771,34 Punkten. Bei 18 489,91 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich derzeit Infineon (+ 2,23 Prozent auf 36,61 EUR), adidas (+ 0,85 Prozent auf 166,50 EUR), Hannover Rück (+ 0,76 Prozent auf 265,20 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 0,67 Prozent auf 104,75 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,50 Prozent auf 558,60 EUR). Zu den schwächsten DAX-Aktien zählen hingegen Siemens Energy (-2,16 Prozent auf 117,55 EUR), Commerzbank (-1,95 Prozent auf 35,24 EUR), EON SE (-1,79 Prozent auf 15,66 EUR), RWE (-1,70 Prozent auf 43,82 EUR) und MTU Aero Engines (-1,39 Prozent auf 354,50 EUR).

DAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Vonovia SE-Aktie. 1 502 226 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 237,737 Mrd. Euro im DAX den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Titel im Fokus

Unter den DAX-Aktien hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 6,15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 5,23 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Vonovia SE-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

