Börse Frankfurt: LUS-DAX gibt am Nachmittag nach

Der LUS-DAX zeigt sich am ersten Tag der Woche in Rot.

Der LUS-DAX sinkt im XETRA-Handel um 15:56 Uhr um 0,34 Prozent auf 24 221,50 Punkte.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 24 355,00 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 24 205,50 Punkten.

LUS-DAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, betrug der LUS-DAX-Kurs 23 232,00 Punkte. Vor drei Monaten, am 22.09.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 23 583,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.12.2024, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 19 866,00 Punkten gehandelt.

Der Index stieg auf Jahressicht 2025 bereits um 21,33 Prozent zu. Das LUS-DAX-Jahreshoch steht derzeit bei 24 773,50 Punkten. Bei 18 821,00 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit Infineon (+ 2,23 Prozent auf 36,61 EUR), adidas (+ 0,85 Prozent auf 166,50 EUR), Hannover Rück (+ 0,76 Prozent auf 265,20 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 0,67 Prozent auf 104,75 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,50 Prozent auf 558,60 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX hingegen Siemens Energy (-2,16 Prozent auf 117,55 EUR), Commerzbank (-1,95 Prozent auf 35,24 EUR), EON SE (-1,79 Prozent auf 15,66 EUR), RWE (-1,70 Prozent auf 43,82 EUR) und MTU Aero Engines (-1,39 Prozent auf 354,50 EUR).

Blick in den LUS-DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Vonovia SE-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 1 502 226 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im LUS-DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 237,737 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,15 zu Buche schlagen. Die Vonovia SE-Aktie offeriert Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,23 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at