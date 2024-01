Börse Frankfurt: DAX legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein

Am Dienstag notierte der DAX via XETRA letztendlich 0,30 Prozent schwächer bei 16 571,68 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 1,674 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,750 Prozent auf 16 497,54 Punkte an der Kurstafel, nach 16 622,22 Punkten am Vortag.

Bei 16 476,09 Einheiten erreichte der DAX sein Tagestief, während er hingegen mit 16 581,93 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der DAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 15.12.2023, bei 16 751,44 Punkten. Der DAX erreichte vor drei Monaten, am 16.10.2023, den Wert von 15 237,99 Punkten. Der DAX verzeichnete vor einem Jahr, am 16.01.2023, den Wert von 15 134,04 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 ging es für den Index bereits um 1,18 Prozent abwärts. Der DAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 16 963,47 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 448,71 Zählern markiert.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im DAX sind derzeit QIAGEN (+ 2,48 Prozent auf 41,68 EUR), Merck (+ 1,59 Prozent auf 146,60 EUR), Rheinmetall (+ 1,52 Prozent auf 320,40 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,49 Prozent auf 22,78 EUR) und Siemens Healthineers (+ 0,46 Prozent auf 52,92 EUR). Schwächer notieren im DAX derweil Commerzbank (-4,90 Prozent auf 10,88 EUR), Siemens Energy (-3,22 Prozent auf 11,74 EUR), Zalando (-3,10 Prozent auf 17,19 EUR), adidas (-2,09 Prozent auf 172,00 EUR) und Sartorius vz (-1,72 Prozent auf 303,30 EUR).

Welche Aktien im DAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Commerzbank-Aktie aufweisen. 21 215 849 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im DAX mit 169,443 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der DAX-Titel im Blick

Die Porsche Automobil vz-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten auf. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie gewährt Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,26 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at