Rheinmetall Aktie

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WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009

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Marktbericht 08.05.2026 15:58:57

Börse Frankfurt: DAX leichter

Börse Frankfurt: DAX leichter

Am fünften Tag der Woche ziehen sich die Börsianer in Frankfurt zurück.

Um 15:42 Uhr notiert der DAX im XETRA-Handel 0,95 Prozent schwächer bei 24 430,26 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,080 Bio. Euro wert. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,876 Prozent auf 24 447,65 Punkte an der Kurstafel, nach 24 663,61 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 24 513,52 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 24 379,50 Zählern.

So bewegt sich der DAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht gewann der DAX bereits um 0,642 Prozent. Vor einem Monat, am 08.04.2026, wurde der DAX mit 24 080,63 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.02.2026, wies der DAX 24 721,46 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 08.05.2025, wurde der DAX mit 23 352,69 Punkten berechnet.

Der Index büßte auf Jahressicht 2026 bereits um 0,445 Prozent ein. Das Jahreshoch des DAX beträgt derzeit 25 507,79 Punkte. Bei 21 863,81 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im DAX

Die Top-Aktien im DAX sind aktuell Infineon (+ 3,87 Prozent auf 61,80 EUR), Fresenius SE (+ 1,50 Prozent auf 41,35 EUR), BASF (+ 0,94 Prozent auf 51,39 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 0,89 Prozent auf 37,53 EUR) und RWE (+ 0,79 Prozent auf 58,92 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen derweil Rheinmetall (-8,01 Prozent auf 1 234,20 EUR), Allianz (-4,86 Prozent auf 369,80 EUR), Commerzbank (-3,55 Prozent auf 35,61 EUR), SAP SE (-2,85 Prozent auf 147,06 EUR) und MTU Aero Engines (-2,58 Prozent auf 309,20 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im DAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. 2 965 078 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Siemens-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 204,515 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der DAX-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3,25 erwartet. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,82 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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