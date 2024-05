Börse Frankfurt: DAX steigt zum Handelsende

Am Freitagabend zeigten sich die Anleger in Frankfurt zuversichtlich.

Am Freitag bewegte sich der DAX via XETRA zum Handelsschluss 0,38 Prozent stärker bei 18 756,86 Punkten. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 1,825 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,001 Prozent auf 18 686,85 Punkte an der Kurstafel, nach 18 686,60 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 18 686,85 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 18 845,86 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des DAX

Auf Wochensicht legte der DAX bereits um 4,20 Prozent zu. Vor einem Monat, am 10.04.2024, wies der DAX 18 097,30 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 09.02.2024, bei 16 926,50 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.05.2023, lag der DAX bei 15 896,23 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2024 ein Plus von 11,85 Prozent zu Buche. 18 845,86 Punkte markierten den Höchststand des DAX im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 345,02 Zählern erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX

Die stärksten Einzelwerte im DAX sind aktuell Siemens Energy (+ 4,21 Prozent auf 24,28 EUR), Zalando (+ 3,32 Prozent auf 25,24 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 3,13 Prozent auf 455,40 EUR), Infineon (+ 3,01 Prozent auf 38,00 EUR) und Heidelberg Materials (+ 2,85 Prozent auf 102,95 EUR). Schwächer notieren im DAX derweil BASF (-2,08 Prozent auf 48,81 EUR), Symrise (-1,45 Prozent auf 101,95 EUR), Covestro (-1,17 Prozent auf 48,21 EUR), Sartorius vz (-1,06 Prozent auf 278,80 EUR) und SAP SE (-0,97 Prozent auf 176,06 EUR).

Die teuersten Konzerne im DAX

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Siemens Energy-Aktie. 10 570 839 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 205,968 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im DAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der DAX-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,00 zu Buche schlagen. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,70 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

