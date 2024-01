Börse Frankfurt in Grün: MDAX mittags im Aufwind

Der MDAX gewinnt am Mittag an Wert.

Im MDAX geht es im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,58 Prozent aufwärts auf 25 897,89 Punkte. Damit sind die im MDAX enthaltenen Werte 242,652 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der MDAX 0,258 Prozent fester bei 25 814,66 Punkten, nach 25 748,16 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 25 918,61 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 25 700,22 Einheiten.

So bewegt sich der MDAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, wies der MDAX 26 943,60 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 23.10.2023, wies der MDAX einen Stand von 24 079,62 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 23.01.2023, verzeichnete der MDAX einen Wert von 28 692,69 Punkten.

Der Index gab seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 3,50 Prozent nach. Im Jahreshoch erreichte der MDAX bislang 27 272,39 Punkte. Bei 25 075,79 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top- und Flop-Aktien im MDAX

Die Top-Aktien im MDAX sind aktuell HelloFresh (+ 8,33 Prozent auf 12,36 EUR), Delivery Hero (+ 5,49 Prozent auf 22,48 EUR), Nordex (+ 5,01 Prozent auf 9,43 EUR), KION GROUP (+ 3,31 Prozent auf 41,18 EUR) und WACKER CHEMIE (+ 3,09 Prozent auf 98,66 EUR). Schwächer notieren im MDAX hingegen ENCAVIS (-4,14 Prozent auf 12,72 EUR), Aroundtown SA (-2,30 Prozent auf 2,08 EUR), HENSOLDT (-2,10 Prozent auf 27,08 EUR), Nemetschek SE (-1,65 Prozent auf 84,66 EUR) und AIXTRON SE (-1,53 Prozent auf 35,41 EUR).

MDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im MDAX sticht die Lufthansa-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 1 188 409 Aktien gehandelt. Im MDAX macht die Talanx-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 16,927 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der MDAX-Titel

2024 präsentiert die Lufthansa-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,92 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. RTL-Anleger werden 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 10,12 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at