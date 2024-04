Börse Frankfurt in Grün: So performt der SDAX mittags

Beim SDAX stehen die Signale am zweiten Tag der Woche auf Stabilisierung.

Um 12:09 Uhr erhöht sich der SDAX im XETRA-Handel um 0,14 Prozent auf 14 519,78 Punkte. Insgesamt kommt der SDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 118,822 Mrd. Euro. In den Dienstagshandel ging der SDAX 0,165 Prozent schwächer bei 14 475,28 Punkten, nach 14 499,23 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 14 521,46 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 14 434,47 Einheiten.

SDAX-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 08.03.2024, bei 13 873,11 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.01.2024, verzeichnete der SDAX einen Stand von 13 678,94 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.04.2023, verzeichnete der SDAX einen Stand von 13 056,11 Punkten.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 5,05 Prozent zu. Bei 14 521,46 Punkten erreichte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 13 230,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

SDAX-Gewinner und -Verlierer

Zu den Top-Aktien im SDAX zählen aktuell flatexDEGIRO (+ 4,37 Prozent auf 10,98 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 4,14 Prozent auf 21,12 EUR), Elmos Semiconductor (+ 3,84 Prozent auf 78,50 EUR), ProSiebenSat1 Media SE (+ 3,48 Prozent auf 7,43 EUR) und Salzgitter (+ 3,27 Prozent auf 25,28 EUR). Die Verlierer im SDAX sind hingegen BayWa (-2,57 Prozent auf 24,60 EUR), AUTO1 (-1,76 Prozent auf 4,69 EUR), Dürr (-1,55 Prozent auf 21,64 EUR), Hypoport SE (-1,39 Prozent auf 241,40 EUR) und NORMA Group SE (-1,32 Prozent auf 17,88 EUR).

Welche Aktien im SDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. 461 086 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die TRATON-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 17,275 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der SDAX-Werte

Die Deutsche Beteiligungs-Aktie verzeichnet mit 5,50 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Im Index verzeichnet die Schaeffler-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,99 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at