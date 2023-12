Börse Frankfurt in Grün: TecDAX schlussendlich mit Kursplus

Zum Handelsende verbuchte der TecDAX im XETRA-Handel Gewinne in Höhe von 0,68 Prozent auf 3 288,57 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 489,315 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der TecDAX 0,226 Prozent fester bei 3 273,64 Punkten, nach 3 266,27 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3 266,85 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 299,68 Zählern.

Jahreshoch und Jahrestief des TecDAX

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.11.2023, notierte der TecDAX bei 2 975,45 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.09.2023, lag der TecDAX noch bei 3 076,87 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.12.2022, wies der TecDAX einen Stand von 3 052,92 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2023 ein Plus von 13,14 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des TecDAX beträgt derzeit 3 350,46 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 788,38 Punkten erreicht.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im TecDAX

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich derzeit AIXTRON SE (+ 7,79 Prozent auf 38,88 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 6,53 Prozent auf 93,60 EUR), MorphoSys (+ 6,05 Prozent auf 35,40 EUR), Nemetschek SE (+ 2,23 Prozent auf 79,80 EUR) und EVOTEC SE (+ 2,11 Prozent auf 18,84 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX hingegen Nordex (-6,88 Prozent auf 9,48 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-6,40 Prozent auf 27,78 EUR), SMA Solar (-4,01 Prozent auf 57,40 EUR), ADTRAN (-2,73 Prozent auf 6,06 USD) und HENSOLDT (-2,47 Prozent auf 23,66 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das Handelsvolumen der Telefonica Deutschland-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 8 228 569 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 173,326 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die TecDAX-Aktien auf

Die SMA Solar-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten. Unter den Aktien im Index zeigt die Telefonica Deutschland-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 7,56 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at