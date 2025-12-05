Siemens Energy Aktie
WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
|Bullishe Prognose
|
05.12.2025 16:15:38
Siemens Energy-Aktie mit neuer Bestmarke. Analysten sind für 2026 positiv gestimmt - auch Siemens stark
Die Aktien bleiben entsprechend gefragt: Siemens Energy setzten ihre Rekordrally via XETRA mit einer neuen Bestmarke bei 234,70 Euro fort. Zuletzt belief sich das Kursplus noch auf 1,61 Prozent bei 233,90 Euro. Ihr Jahresplus liegt - getrieben vom immensen Strombedarf hinter dem Künstliche-Intelligenz-Boom - inzwischen bei 138 Prozent.
Und geht es nach dem BofA-Experten Benjamin Heelan sind noch 170 Euro drin. Phil Buller von JPMorgan hatte tags zuvor 160 Euro angesetzt. Siemens Energy profitiert laut Heelan neben den KI-Rechenzentren auch von den Themen Energiesicherheit und Elektrifizierung.
Siemens-Aktien gewinnen am Freitagvormittag zeitweise 1,33 Prozent auf 233,20 Euro. Sie stockten aber wie am Vortag an ihrer 100-Tage-Linie. Dabei sehen Heelan und Buller auch hier mit Zielen von 280 und 300 Euro noch viel Luft.
/ag/mis
FRANKFURT (dpa-AFX)
Analysen zu Siemens Energy AGmehr Analysen
