Heidelberg Materials Aktie

196,65EUR -1,35EUR -0,68%
WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004

07.11.2025 10:58:39

Heidelberg Materials Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Heidelberg Materials nach Zahlen mit einem Kursziel von 229 Euro auf "Buy" belassen. Jon Bell zog ein Fazit zum dritten Quartal und den Aussagen des Baustoffkonzerns in der Telefonkonferenz. Er verwies in dem am Freitag vorliegenden Resümee unter anderem auf ein positiveres Preis-Kosten-Verhältnis und einen verlangsamten Volumenrückgang. Das Management sehe "enormes" Aufwärtspotenzial angesichts der Volumina, die derzeit auf dem Niveau der 1950er Jahre lägen./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Heidelberg Materials 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
229,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
197,80 € 		Abst. Kursziel*:
15,77%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
196,65 € 		Abst. Kursziel aktuell:
16,45%
Analyst Name::
Jon Bell 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

