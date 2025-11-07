Heidelberg Materials Aktie
|196,70EUR
|-1,30EUR
|-0,66%
WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004
Heidelberg Materials Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Heidelberg Materials nach einem Treffen mit dem Top-Management des Baustoffkonzerns mit einem Kursziel von 230 Euro auf "Buy" belassen. Das Nachfrageumfeld sei eher schwierig, doch die Verkaufspreise entwickelten sich gut und es gebe Möglichkeiten für weitere Übernahmen, schrieb Julian Radlinger am Freitag. Sollten aber keine attraktiven Deals zustande kommen, würden die Ausschüttungen an die Aktionäre steigen./rob/mis/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 12:46 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Heidelberg Materials Buy
Unternehmen:
Heidelberg Materials
Analyst:
UBS AG
Kursziel:
230,00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
197,80 €
Abst. Kursziel*:
16,28%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
196,70 €
Abst. Kursziel aktuell:
16,93%
Analyst Name::
Julian Radlinger
KGV*:
-
