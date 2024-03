Börse Frankfurt: LUS-DAX-Anleger greifen zum Handelsstart zu

Am Freitag geht es im LUS-DAX um 09:26 Uhr via XETRA um 0,10 Prozent auf 18 177,00 Punkte aufwärts.

Im Tagestief notierte der LUS-DAX bei 18 132,00 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 18 188,00 Punkten.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Der LUS-DAX erreichte vor einem Monat, am 22.02.2024, einen Stand von 17 416,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 22.12.2023, bewegte sich der LUS-DAX bei 16 706,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.03.2023, stand der LUS-DAX noch bei 15 127,00 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 8,56 Prozent nach oben. Der LUS-DAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 18 633,00 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 16 345,00 Punkten.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich aktuell Sartorius vz (+ 1,66 Prozent auf 378,60 EUR), Siemens Energy (+ 1,58 Prozent auf 16,11 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,24 Prozent auf 73,42 EUR), Rheinmetall (+ 1,08 Prozent auf 497,10 EUR) und Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 1,03 Prozent auf 26,41 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind hingegen Infineon (-1,13 Prozent auf 31,53 EUR), Siemens (-0,79 Prozent auf 173,46 EUR), Merck (-0,71 Prozent auf 160,45 EUR), adidas (-0,67 Prozent auf 197,86 EUR) und Deutsche Börse (-0,43 Prozent auf 185,20 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 653 564 Aktien gehandelt. Im LUS-DAX weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 202,560 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Aktien im Blick

2024 hat die Porsche Automobil vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX inne. In puncto Dividendenrendite ist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,69 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

