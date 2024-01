Börse Frankfurt: LUS-DAX mittags in der Verlustzone

Um 12:25 Uhr verliert der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,35 Prozent auf 16 639,00 Punkte.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 16 630,50 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 16 792,50 Punkten.

So bewegt sich der LUS-DAX auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 15.12.2023, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 16 726,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.10.2023, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 15 110,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 13.01.2023, bei 15 154,00 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 0,627 Prozent abwärts. Das Jahreshoch des LUS-DAX beträgt derzeit 16 964,50 Punkte. 16 447,00 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind aktuell Commerzbank (+ 1,72 Prozent auf 11,55 EUR), Continental (+ 1,13 Prozent auf 73,62 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,02 Prozent auf 385,40 EUR), Hannover Rück (+ 0,81 Prozent auf 224,90 EUR) und Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 0,79 Prozent auf 27,96 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind derweil Zalando (-2,38 Prozent auf 17,81 EUR), Siemens Energy (-1,89 Prozent auf 12,21 EUR), Fresenius SE (-1,72 Prozent auf 27,40 EUR), Infineon (-1,63 Prozent auf 33,71 EUR) und Beiersdorf (-1,56 Prozent auf 136,00 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im LUS-DAX ist die Commerzbank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2 562 758 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 169,443 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Titel im Fokus

Im LUS-DAX hat die Porsche Automobil vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 2,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) lockt Anleger 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,10 Prozent.

