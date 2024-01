Börse Frankfurt: LUS-DAX nachmittags mit grünem Vorzeichen

Der LUS-DAX notiert im XETRA-Handel um 15:57 Uhr um 1,30 Prozent höher bei 16 903,50 Punkten.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 16 927,50 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 16 686,00 Einheiten.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 16 706,00 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 24.10.2023, stand der LUS-DAX bei 14 905,00 Punkten. Der LUS-DAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 24.01.2023, bei 15 108,00 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 0,953 Prozent. Der LUS-DAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 16 964,50 Punkten. Bei 16 345,00 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell Siemens Energy (+ 10,63 Prozent auf 13,74 EUR), SAP SE (+ 6,56 Prozent auf 159,16 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 4,10 Prozent auf 27,68 EUR), Siemens (+ 3,05 Prozent auf 166,98 EUR) und Daimler Truck (+ 2,72 Prozent auf 32,42 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich hingegen Beiersdorf (-1,34 Prozent auf 132,80 EUR), Henkel vz (-0,34 Prozent auf 71,40 EUR), adidas (-0,27 Prozent auf 166,82 EUR), Brenntag SE (+ 0,03 Prozent auf 79,44 EUR) und Infineon (+ 0,09 Prozent auf 34,85 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Siemens Energy-Aktie aufweisen. 6 491 651 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 175,853 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Mitglieder

Unter den LUS-DAX-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie mit 2,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die höchste Dividendenrendite ist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,34 Prozent bei der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zu erwarten.

