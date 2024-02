Börse Frankfurt: MDAX schlussendlich mit positivem Vorzeichen

Das machte das Börsenbarometer in Frankfurt zum Handelsende.

Der MDAX notierte im XETRA-Handel zum Handelsende um 0,91 Prozent fester bei 25 820,64 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 244,775 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,191 Prozent höher bei 25 637,11 Punkten in den Handel, nach 25 588,30 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 25 837,89 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 25 494,44 Einheiten.

MDAX-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 05.01.2024, bei 26 057,68 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.11.2023, lag der MDAX bei 24 908,68 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.02.2023, erreichte der MDAX einen Stand von 29 321,71 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 fiel der Index bereits um 3,79 Prozent. Bei 27 272,39 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des MDAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 25 075,79 Zählern verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX

Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind aktuell HelloFresh (+ 9,45 Prozent auf 13,67 EUR), EVOTEC SE (+ 6,64 Prozent auf 14,13 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 4,47 Prozent auf 144,80 EUR), Bechtle (+ 3,36 Prozent auf 49,77 EUR) und Carl Zeiss Meditec (+ 3,03 Prozent auf 103,85 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen hingegen AIXTRON SE (-2,47 Prozent auf 32,77 EUR), LEG Immobilien (-2,18 Prozent auf 71,80 EUR), freenet (-1,94 Prozent auf 24,24 EUR), TAG Immobilien (-1,81 Prozent auf 11,94 EUR) und Aroundtown SA (-1,49 Prozent auf 1,98 EUR) unter Druck.

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im MDAX auf

Im MDAX sticht die Delivery Hero-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 3 312 424 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Talanx-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 16,849 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Aktien im Blick

Die Lufthansa-Aktie hat 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,24 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten inne. Mit 10,06 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der RTL-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at