Börse Frankfurt: TecDAX klettert zum Ende des Donnerstagshandels

Der TecDAX entwickelte sich am vierten Tag der Woche positiv.

Der TecDAX bewegte sich im XETRA-Handel zum Handelsende um 1,05 Prozent stärker bei 3 485,02 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 523,952 Mrd. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Abschlag von 0,302 Prozent auf 3 438,39 Punkte an der Kurstafel, nach 3 448,79 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der TecDAX bei 3 426,60 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 3 490,44 Punkten.

So entwickelt sich der TecDAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der TecDAX bislang einen Gewinn von 1,43 Prozent. Vor einem Monat, am 07.02.2024, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 3 376,76 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 07.12.2023, wies der TecDAX einen Stand von 3 220,09 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 07.03.2023, stand der TecDAX bei 3 262,14 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 schlägt ein Plus von 4,83 Prozent zu Buche. 3 490,44 Punkte markierten den Höchststand des TecDAX im laufenden Jahr. Bei 3 187,26 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im TecDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen derzeit Sartorius vz (+ 3,66 Prozent auf 367,80 EUR), CompuGroup Medical SE (+ 3,10 Prozent auf 29,30 EUR), Infineon (+ 3,07) Prozent auf 34,87 EUR), Kontron (+ 2,35 Prozent auf 21,76 EUR) und PNE (+ 2,33 Prozent auf 14,06 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind derweil Deutsche Telekom (-0,74 Prozent auf 22,08 EUR), Nordex (-0,37 Prozent auf 11,98 EUR), HENSOLDT (-0,34 Prozent auf 34,88 EUR), Carl Zeiss Meditec (-0,34 Prozent auf 116,50 EUR) und QIAGEN (-0,27 Prozent auf 40,72 EUR).

Welche TecDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 7 684 464 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 202,490 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der TecDAX-Titel

Die United Internet-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die freenet-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,14 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at