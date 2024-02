Börse Frankfurt: TecDAX zum Start des Freitagshandels mit positivem Vorzeichen

Der TecDAX notiert im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,59 Prozent höher bei 3 372,92 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 505,032 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,309 Prozent auf 3 363,65 Punkte an der Kurstafel, nach 3 353,30 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 3 363,65 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 377,63 Punkten verzeichnete.

TecDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht legte der TecDAX bereits um 0,832 Prozent zu. Vor einem Monat, am 02.01.2024, wurde der TecDAX mit 3 324,59 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 02.11.2023, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 2 914,99 Punkten. Der TecDAX erreichte vor einem Jahr, am 02.02.2023, einen Stand von 3 335,98 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 gewann der Index bereits um 1,45 Prozent. Bei 3 377,63 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 187,26 Zählern verzeichnet.

TecDAX-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich aktuell ADTRAN (+ 6,94 Prozent auf 6,70 USD), MorphoSys (+ 5,24 Prozent auf 42,75 EUR), SMA Solar (+ 2,70 Prozent auf 48,62 EUR), Nordex (+ 2,35 Prozent auf 9,51 EUR) und EVOTEC SE (+ 1,96 Prozent auf 13,82 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX derweil Siemens Healthineers (-0,78 Prozent auf 53,74 EUR), Sartorius vz (-0,44 Prozent auf 337,30 EUR), Deutsche Telekom (-0,37 Prozent auf 22,65 EUR), AIXTRON SE (-0,03 Prozent auf 34,53 EUR) und freenet (+ 0,08 Prozent auf 25,26 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 325 613 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 188,088 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die freenet-Aktie. Hier soll ein KGV von 10,71 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index zeigt die freenet-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,32 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

