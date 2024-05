Börse London in Grün: FTSE 100 verbucht am Dienstagnachmittag Gewinne

Um 15:42 Uhr tendiert der FTSE 100 im LSE-Handel 1,38 Prozent stärker bei 8 326,43 Punkten. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,594 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,000 Prozent auf 8 213,49 Punkte an der Kurstafel, nach 8 213,49 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 8 335,68 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 8 213,49 Punkten.

FTSE 100-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 05.04.2024, den Wert von 7 911,16 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.02.2024, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 7 628,75 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 wurde am vorherigen Handelstag, dem 05.05.2023, mit 7 778,38 Punkten bewertet.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 7,83 Prozent. Bei 8 335,68 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des FTSE 100. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 404,08 Zählern erreicht.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit DCC (+ 4,09 Prozent auf 57,20 GBP), NatWest Group (+ 4,00 Prozent auf 3,17 GBP), Barclays (+ 3,90 Prozent auf 2,10 GBP), SSE (+ 3,57 Prozent auf 17,71 GBP) und Lloyds Banking Group (+ 3,49 Prozent auf 0,54 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen derweil easyJet (-5,23 Prozent auf 5,13 GBP), D S Smith (-2,05 Prozent auf 3,54 GBP), Burberry (-1,72 Prozent auf 11,60 GBP), Melrose Industries (-1,29 Prozent auf 5,96 GBP) und Anglo American (-1,08 Prozent auf 26,65 GBP) unter Druck.

Blick in den FTSE 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 89 943 090 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im FTSE 100 macht die AstraZeneca-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 217,695 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Mitglieder

Die International Consolidated Airlines-Aktie hat mit 4,71 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 inne. Im Index verzeichnet die Phoenix Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,40 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at