LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 853292 / ISIN: FR0000121014

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Index-Performance 10.09.2025 15:59:13

Börse Paris: CAC 40 am Nachmittag in Grün

Börse Paris: CAC 40 am Nachmittag in Grün

Das macht der CAC 40 nachmittags.

Um 15:42 Uhr tendiert der CAC 40 im Euronext-Handel 0,25 Prozent höher bei 7 768,91 Punkten. Insgesamt kommt der CAC 40 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,331 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,322 Prozent auf 7 774,36 Punkte an der Kurstafel, nach 7 749,39 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 7 753,96 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 7 823,34 Einheiten.

CAC 40-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der CAC 40 bislang ein Plus von 0,806 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 lag am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, bei 7 743,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.06.2025, wies der CAC 40 einen Wert von 7 804,33 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 10.09.2024, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 7 407,55 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 kletterte der Index bereits um 5,07 Prozent. Der CAC 40 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8 257,88 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6 763,76 Punkten erreicht.

Welche CAC 40-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Stellantis-Aktie aufweisen. 114 399 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im CAC 40 hat die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 246,131 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,58 erwartet. Die Carrefour-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,39 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Marktkapitalisierungen der CAC 40-Werte
Tops und Flops im CAC 40
Alle Marktberichte im Überblick

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Nachrichten zu Airbus SEmehr Nachrichten

Analysen zu Stellantismehr Analysen

22.08.25 Stellantis Sector Perform RBC Capital Markets
20.08.25 Stellantis Market-Perform Bernstein Research
07.08.25 Stellantis Market-Perform Bernstein Research
05.08.25 Stellantis Buy Jefferies & Company Inc.
01.08.25 Stellantis Verkaufen DZ BANK
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Airbus SE 189,40 0,91% Airbus SE
Carrefour S.A. 12,12 -0,86% Carrefour S.A.
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. 489,20 -1,29% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
Société Générale (Societe Generale) 55,78 4,69% Société Générale (Societe Generale)
Stellantis 7,45 -2,40% Stellantis
Worldline SA 2,67 5,91% Worldline SA

Indizes in diesem Artikel

CAC 40 7 767,52 0,23%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.09.25 Tech-Riesen im Fokus: In diese Aktien investierte die Schweizerische Nationalbank im 2. Quartal in den USA
08.09.25 NVIDIA, Microsoft und Apple: Diese US-Aktien lagen im zweiten Quartal 2025 im UBS-Depot
07.09.25 Gold, Öl & Co. in KW 36: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.09.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 36
06.09.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

US-Konjunkturdaten im Fokus: ATX etwas tiefer -- DAX stabil -- Wall Street uneins -- Börsen in Asien letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gibt leicht nach. Der deutsche Leitindex tritt zur Wochenmitte auf der Stelle. An der Wall Street zeichnen sich uneinheitliche Tendenzen ab. Die Börsen in Fernost legten am Mittwoch zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen