10.09.2025 15:59:13
Börse Paris: CAC 40 am Nachmittag in Grün
Um 15:42 Uhr tendiert der CAC 40 im Euronext-Handel 0,25 Prozent höher bei 7 768,91 Punkten. Insgesamt kommt der CAC 40 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,331 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,322 Prozent auf 7 774,36 Punkte an der Kurstafel, nach 7 749,39 Punkten am Vortag.
Der CAC 40 verzeichnete bei 7 753,96 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 7 823,34 Einheiten.
CAC 40-Performance im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn verzeichnet der CAC 40 bislang ein Plus von 0,806 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 lag am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, bei 7 743,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.06.2025, wies der CAC 40 einen Wert von 7 804,33 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 10.09.2024, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 7 407,55 Punkten.
Auf Jahressicht 2025 kletterte der Index bereits um 5,07 Prozent. Der CAC 40 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8 257,88 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6 763,76 Punkten erreicht.
Welche CAC 40-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Das größte Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Stellantis-Aktie aufweisen. 114 399 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im CAC 40 hat die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 246,131 Mrd. Euro den größten Anteil.
Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Mitglieder im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,58 erwartet. Die Carrefour-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,39 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
