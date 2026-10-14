Stellantis Aktie
WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9
|Index-Bewegung
|
14.10.2026 12:27:16
Börse Paris: CAC 40-Anleger greifen zu
Der CAC 40 gewinnt im Euronext-Handel um 12:10 Uhr 0,61 Prozent auf 7 875,67 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,343 Bio. Euro wert. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,321 Prozent auf 7 852,74 Punkte an der Kurstafel, nach 7 827,63 Punkten am Vortag.
Bei 7 844,29 Einheiten erreichte der CAC 40 sein Tagestief, während er hingegen mit 7 887,76 Punkten den höchsten Stand markierte.
CAC 40-Entwicklung seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht verzeichnet der CAC 40 bislang ein Plus von 0,625 Prozent. Vor einem Monat, am 14.09.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 8 117,78 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.07.2026, wurde der CAC 40 auf 8 366,85 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 14.10.2025, wurde der CAC 40 mit einer Bewertung von 7 919,62 Punkten gehandelt.
Seit Anfang des Jahres 2026 gab der Index bereits um 3,90 Prozent nach. In diesem Jahr verzeichnete der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8 755,03 Punkten. Bei 7 505,27 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
CAC 40-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Stellantis-Aktie. 44 125 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LOréal-Aktie macht im CAC 40 mit 203,496 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Werte
Im CAC 40 präsentiert die Renault-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index präsentiert die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,05 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Stellantis
|
15:59
|Starker Wochentag in Paris: CAC 40 verbucht nachmittags Gewinne (finanzen.at)
|
12:27
|Börse Paris: CAC 40-Anleger greifen zu (finanzen.at)
|
09:29
|Börse Paris: Zum Start Gewinne im CAC 40 (finanzen.at)
|
13.10.26
|CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 letztendlich leichter (finanzen.at)
|
13.10.26
|Dienstagshandel in Paris: CAC 40 mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
13.10.26
|Börse Paris in Grün: CAC 40 liegt mittags im Plus (finanzen.at)
|
13.10.26
|ROUNDUP: Opel-Mutter Stellantis mit leichtem Absatzrückgang (dpa-AFX)
|
13.10.26
|Opel-Mutter Stellantis mit leichten Rückgang bei Verkaufszahlen (dpa-AFX)
Analysen zu Airbus SE
|09.10.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|01.10.26
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|29.09.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|25.09.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|01.10.26
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|29.09.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|25.09.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|01.10.26
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|29.09.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|08.09.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|08.09.26
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|31.10.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.10.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.09.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.09.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|191,04
|2,15%
|L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|393,30
|1,55%
|Pernod Ricard S.A.
|66,16
|2,35%
|Renault S.A.
|26,49
|-2,68%
|Stellantis
|3,83
|-3,57%
Indizes in diesem Artikel
|CAC 40
|7 872,71
|0,58%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Inflation im Fokus: Dow stabil -- ATX leichter -- DAX höher -- Asiens Börsen letztlich schwächer
Der heimische Markt gibt nach. Der deutsche Leitindex verbucht zur Wochenmitte Gewinne. Der Dow bewegt sich moderat aufwärts. An den Märkten in Asien ging es am Mittwoch nach unten.