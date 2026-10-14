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Index-Bewegung 14.10.2026 12:27:16

Börse Paris: CAC 40-Anleger greifen zu

Börse Paris: CAC 40-Anleger greifen zu

Am Mittag wagen sich die Börsianer in Paris aus der Reserve.

Der CAC 40 gewinnt im Euronext-Handel um 12:10 Uhr 0,61 Prozent auf 7 875,67 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,343 Bio. Euro wert. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,321 Prozent auf 7 852,74 Punkte an der Kurstafel, nach 7 827,63 Punkten am Vortag.

Bei 7 844,29 Einheiten erreichte der CAC 40 sein Tagestief, während er hingegen mit 7 887,76 Punkten den höchsten Stand markierte.

CAC 40-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der CAC 40 bislang ein Plus von 0,625 Prozent. Vor einem Monat, am 14.09.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 8 117,78 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.07.2026, wurde der CAC 40 auf 8 366,85 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 14.10.2025, wurde der CAC 40 mit einer Bewertung von 7 919,62 Punkten gehandelt.

Seit Anfang des Jahres 2026 gab der Index bereits um 3,90 Prozent nach. In diesem Jahr verzeichnete der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8 755,03 Punkten. Bei 7 505,27 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

CAC 40-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Stellantis-Aktie. 44 125 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LOréal-Aktie macht im CAC 40 mit 203,496 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Werte

Im CAC 40 präsentiert die Renault-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index präsentiert die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,05 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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