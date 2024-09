Börse Paris: CAC 40 präsentiert sich zum Ende des Donnerstagshandels fester

Am Donnerstag tendierte der CAC 40 via Euronext letztendlich 0,52 Prozent höher bei 7 435,07 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,253 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 1,11 Prozent auf 7 478,91 Punkte an der Kurstafel, nach 7 396,83 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 7 484,16 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7 391,54 Zählern.

CAC 40-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den CAC 40 bereits um 0,791 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 12.08.2024, wurde der CAC 40 auf 7 250,67 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 12.06.2024, bewegte sich der CAC 40 bei 7 864,70 Punkten. Der CAC 40 wies vor einem Jahr, am 12.09.2023, einen Wert von 7 252,88 Punkten auf.

Der Index fiel auf Jahressicht 2024 bereits um 1,27 Prozent. In diesem Jahr markierte der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8 259,19 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 7 029,91 Zählern.

Diese CAC 40-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im CAC 40 sticht die Airbus SE (ex EADS)-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 266 480 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie sticht im CAC 40 mit einer Marktkapitalisierung von 305,921 Mrd. Euro heraus.

KGV und Dividende der CAC 40-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Stellantis-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 3,16 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index präsentiert die Stellantis-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,37 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at