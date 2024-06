Börse Wien: ATX Prime-Anleger greifen zum Start des Montagshandels zu

Der ATX Prime behält sein positives Vorzeichen auch am Morgen.

Der ATX Prime tendiert im Wiener Börse-Handel um 09:12 Uhr um 0,61 Prozent stärker bei 1 785,62 Punkten. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,068 Prozent auf 1 776,06 Punkte an der Kurstafel, nach 1 774,85 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte heute sein Tageshoch bei 1 785,64 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 1 775,70 Punkten lag.

ATX Prime-Entwicklung auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 17.05.2024, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 1 877,27 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.03.2024, wurde der ATX Prime auf 1 710,97 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime wies am vorherigen Handelstag, dem 16.06.2023, einen Wert von 1 613,69 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 4,18 Prozent. Bei 1 889,08 Punkten verzeichnete der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 1 664,49 Punkte.

ATX Prime-Top-Flop-Aktien

Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen derzeit AT S (AT&S) (+ 2,09 Prozent auf 21,54 EUR), Palfinger (+ 1,71 Prozent auf 23,75 EUR), PORR (+ 1,47 Prozent auf 13,80 EUR), Österreichische Post (+ 1,35 Prozent auf 30,10 EUR) und STRABAG SE (+ 1,34 Prozent auf 41,60 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind hingegen Rosenbauer (-1,40 Prozent auf 35,20 EUR), Frequentis (-1,34 Prozent auf 29,40 EUR), Addiko Bank (-0,99 Prozent auf 20,00 EUR), Vienna Insurance (-0,53 Prozent auf 28,30 EUR) und IMMOFINANZ (-0,42 Prozent auf 23,85 EUR).

Die teuersten ATX Prime-Konzerne

Im ATX Prime weist die Erste Group Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 17 298 Aktien gehandelt. Die Verbund-Aktie sticht im ATX Prime mit einer Marktkapitalisierung von 25,552 Mrd. Euro heraus.

KGV und Dividende der ATX Prime-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,82 zu Buche schlagen. Im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 11,22 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at