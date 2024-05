Börse Wien: ATX Prime notiert am Dienstagnachmittag im Minus

Der ATX Prime bewegt sich am Dienstagnachmittag kaum.

Der ATX Prime bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 15:41 Uhr um 0,06 Prozent tiefer bei 1 860,97 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,006 Prozent fester bei 1 862,16 Punkten in den Dienstagshandel, nach 1 862,04 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 1 858,63 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 1 865,57 Einheiten.

ATX Prime-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.04.2024, notierte der ATX Prime bei 1 779,08 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.02.2024, erreichte der ATX Prime einen Wert von 1 708,41 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.05.2023, wurde der ATX Prime auf 1 562,05 Punkte taxiert.

Seit Beginn des Jahres 2024 stieg der Index bereits um 8,57 Prozent. Das Jahreshoch des ATX Prime beträgt derzeit 1 889,08 Punkte. Bei 1 664,49 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Die Top-Aktien im ATX Prime sind derzeit Rosenbauer (+ 1,31 Prozent auf 31,00 EUR), S IMMO (+ 0,92 Prozent auf 22,00 EUR), Erste Group Bank (+ 0,90 Prozent auf 44,87 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 0,86 Prozent auf 117,40 EUR) und Wienerberger (+ 0,56 Prozent auf 35,68 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind derweil Polytec (-2,56 Prozent auf 3,43 EUR), Telekom Austria (-1,84 Prozent auf 8,54 EUR), Marinomed Biotech (-1,71 Prozent auf 14,35 EUR), Palfinger (-1,65 Prozent auf 23,90 EUR) und Lenzing (-1,56 Prozent auf 34,75 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf

Im ATX Prime weist die Erste Group Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 131 832 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Verbund-Aktie nimmt im ATX Prime, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 25,709 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

ATX Prime-Fundamentalkennzahlen im Blick

Unter den ATX Prime-Aktien präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 3,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,99 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

