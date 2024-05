Börse Zürich in Rot: SLI gibt nach

Um 12:09 Uhr gibt der SLI im SIX-Handel um 0,13 Prozent auf 1 958,92 Punkte nach. In den Handel ging der SLI 0,055 Prozent tiefer bei 1 960,45 Punkten, nach 1 961,52 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 1 955,81 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 1 964,22 Punkten.

SLI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.04.2024, stand der SLI bei 1 839,71 Punkten. Der SLI bewegte sich noch vor drei Monaten, am 21.02.2024, bei 1 850,52 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 19.05.2023, den Stand von 1 803,93 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 11,08 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SLI bereits bei 1 967,36 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 742,94 Zählern erreicht.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SLI

Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich derzeit VAT (+ 2,99 Prozent auf 479,50 CHF), Temenos (+ 2,38 Prozent auf 58,05 CHF), Lindt (+ 1,60 Prozent auf 10 810,00 CHF), Logitech (+ 1,00 Prozent auf 83,22 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,93 Prozent auf 47,85 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind derweil Sonova (-3,19 Prozent auf 281,90 CHF), ams (-1,81 Prozent auf 1,35 CHF), Straumann (-1,48 Prozent auf 119,65 CHF), Julius Bär (-1,40 Prozent auf 53,72 CHF) und Lonza (-1,36 Prozent auf 522,00 CHF).

SLI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 1 905 838 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie macht im SLI mit 249,747 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die SLI-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 9,31 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index weist die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,20 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at