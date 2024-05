Börse Zürich in Rot: SMI beendet den Handel mit Verlusten

Der SMI bewegte sich im SIX-Handel zum Handelsende um 0,89 Prozent schwächer bei 11 854,50 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 1,261 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,186 Prozent auf 11 982,76 Punkte an der Kurstafel, nach 11 960,57 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 11 986,53 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 11 835,46 Zählern.

SMI seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.04.2024, wurde der SMI auf 11 344,32 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 28.02.2024, wies der SMI einen Stand von 11 414,38 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI wies am vorherigen Handelstag, dem 26.05.2023, einen Wert von 11 434,24 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 6,13 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des SMI beträgt derzeit 12 050,29 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 11 064,90 Zählern.

SMI-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich aktuell Swisscom (+ 0,12 Prozent auf 491,80 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,12 Prozent auf 251,20 CHF), Richemont (+ 0,00 Prozent auf 143,80 CHF), UBS (-0,42 Prozent auf 28,31 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (-0,44 Prozent auf 49,60 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind hingegen Lonza (-3,43 Prozent auf 495,20 CHF), Sika (-3,05 Prozent auf 276,10 CHF), Partners Group (-1,83 Prozent auf 1 206,50 CHF), Alcon (-1,73 Prozent auf 80,86 CHF) und Geberit (-1,41 Prozent auf 560,60 CHF).

Blick in den SMI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. Zuletzt wurden via SIX 5 226 072 Aktien gehandelt. Im SMI nimmt die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 238,023 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Titel

2024 weist die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI auf. Die Swiss Re-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,01 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

