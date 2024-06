Börse Zürich: SLI notiert mittags im Plus

Der SLI verzeichnet am Mittwoch Kursanstiege.

Der SLI notiert im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,76 Prozent fester bei 1 963,67 Punkten. In den Mittwochshandel ging der SLI 0,618 Prozent stärker bei 1 960,83 Punkten, nach 1 948,79 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SLI bei 1 959,54 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 1 965,54 Punkten.

So bewegt sich der SLI seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der SLI bislang ein Minus von 0,108 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.05.2024, verzeichnete der SLI einen Stand von 1 847,91 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.03.2024, wies der SLI einen Wert von 1 866,09 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 05.06.2023, verzeichnete der SLI einen Wert von 1 780,75 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 ging es für den Index bereits um 11,35 Prozent aufwärts. Bei 1 967,46 Punkten verzeichnete der SLI bislang ein Jahreshoch. Bei 1 742,94 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im SLI

Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen aktuell Swisscom (+ 1,69 Prozent auf 511,00 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1,63 Prozent auf 261,80 CHF), Novartis (+ 1,41 Prozent auf 94,04 CHF), Givaudan (+ 1,38 Prozent auf 4 322,00 CHF) und Richemont (+ 1,29 Prozent auf 145,60 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich derweil Swatch (I) (-1,11 Prozent auf 191,75 CHF), Temenos (-0,26 Prozent auf 56,95 CHF), Sandoz (-0,06 Prozent auf 31,08 CHF), Holcim (-0,03 Prozent auf 78,12 CHF) und Lonza (+ 0,10 Prozent auf 492,80 CHF).

Welche SLI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 880 288 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 255,574 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SLI-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 9,75 zu Buche schlagen. Die Swiss Re-Aktie gewährt Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,79 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

