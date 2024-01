Börse Zürich: SLI präsentiert sich letztendlich fester

Zum Handelsende bewegte sich der SLI im SIX-Handel 0,48 Prozent höher bei 1 772,07 Punkten. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,119 Prozent auf 1 765,75 Punkte an der Kurstafel, nach 1 763,66 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SLI bei 1 773,00 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 1 751,36 Punkten.

SLI-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 08.12.2023, lag der SLI-Kurs bei 1 747,92 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.10.2023, wies der SLI einen Wert von 1 697,62 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.01.2023, verzeichnete der SLI einen Wert von 1 714,17 Punkten.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI

Die stärksten Einzelwerte im SLI sind derzeit Temenos (+ 3,79 Prozent auf 78,36 CHF), Sonova (+ 2,57 Prozent auf 275,40 CHF), ams (+ 2,17 Prozent auf 2,00 CHF), Logitech (+ 1,93 Prozent auf 80,12 CHF) und Alcon (+ 1,59 Prozent auf 65,08 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen derweil SGS SA (-3,28 Prozent auf 71,86 CHF), Kühne + Nagel International (-2,01 Prozent auf 292,50 CHF), Swisscom (-0,39 Prozent auf 513,60 CHF), Sika (-0,35 Prozent auf 254,70 CHF) und Zurich Insurance (-0,09 Prozent auf 437,20 CHF).

SLI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 4 179 605 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie macht im SLI mit 274,212 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

SLI-Fundamentaldaten

Im SLI präsentiert die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Swiss Re-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,57 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at