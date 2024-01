Börse Zürich: SMI legt am Mittag den Rückwärtsgang ein

So bewegt sich der SMI am Montag.

Der SMI tendiert im SIX-Handel um 12:10 Uhr um 0,06 Prozent schwächer bei 11 220,08 Punkten. Damit sind die im SMI enthaltenen Werte 1,289 Bio. Euro wert. Zum Start des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,113 Prozent auf 11 239,13 Punkte an der Kurstafel, nach 11 226,40 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 11 264,72 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 11 214,79 Punkten.

Jahreshoch und Jahrestief des SMI

Vor einem Monat, am 15.12.2023, stand der SMI noch bei 11 191,89 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.10.2023, verzeichnete der SMI einen Wert von 10 900,30 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI wies am vorherigen Handelstag, dem 13.01.2023, einen Wert von 11 290,79 Punkten auf.

Der Index legte seit Jahresanfang 2024 bereits um 0,446 Prozent zu. Der SMI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 11 309,94 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 11 113,75 Zählern registriert.

SMI-Tops und -Flops

Die stärksten Aktien im SMI sind derzeit Swiss Life (+ 1,53 Prozent auf 595,80 CHF), Swiss Re (+ 0,65 Prozent auf 98,44 CHF), Zurich Insurance (+ 0,55 Prozent auf 439,30 CHF), Richemont (+ 0,36 Prozent auf 110,65 CHF) und Novartis (+ 0,34 Prozent auf 91,74 CHF). Die Verlierer im SMI sind derweil Partners Group (-1,05 Prozent auf 1 128,00 CHF), Sonova (-0,85 Prozent auf 279,10 CHF), Roche (-0,61 Prozent auf 250,95 CHF), UBS (-0,59 Prozent auf 25,16 CHF) und Kühne + Nagel International (-0,50 Prozent auf 296,80 CHF).

Diese SMI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im SMI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 776 624 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie hat im SMI mit 270,373 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Aktien im Fokus

Die Swiss Re-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8,84 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,44 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at