Richemont Aktie
|186,25EUR
|0,15EUR
|0,08%
WKN DE: A1W5CV / ISIN: CH0210483332
Richemont Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Richemont auf "Buy" mit einem Kursziel von 196 Franken belassen. Zuzanna Pusz rechnet in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie zu europäischen Luxusgüter-Herstellern mit Blick auf die Berichtssaison zum Schlussquartal 2024 mit Anzeichen einer Erholung. Von Richemont erwartet sie gute Resultate, wichtig für die Sektorstimmung würden aber vor allem die Zahlen von LVMH, die auch positiv ausfallen sollten./mis/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / 00:35 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2026 / 00:35 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Richemont Buy
|
Unternehmen:
Richemont
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
196,00 CHF
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
170,95 CHF
|
Abst. Kursziel*:
14,65%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
172,95 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
13,33%
|
Analyst Name::
Zuzanna Pusz
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Richemontmehr Nachrichten
|
15:59
|STOXX 50 aktuell: So performt der STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
|
15:59
|Gewinne in Zürich: SLI nachmittags mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
15:59
|SIX-Handel: SMI nachmittags in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
12:26
|Zurückhaltung in Zürich: SLI mittags schwächer (finanzen.at)
|
12:26