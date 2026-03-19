BP Aktie
WKN: 850517 / ISIN: GB0007980591
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19.03.2026 11:52:10
BP Dumps German Refinery, Eyes Massive Cost Cuts
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